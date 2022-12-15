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27 минут назад

My.Games уходит из России

Елена Прошина

My.Games объявила о прекращении деятельности в России. Соответствующее сообщение появилось на сайте компании.

My.Games уходит из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«My.Games, ведущий международный разработчик и издатель игр, сегодня объявляет о реструктуризации бизнеса и решении уйти с российского рынка. В результате намеченных изменений часть бизнеса, приносящую доход в РФ, выделят в новую независимую организацию. My.Games прекратит все операции в России», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что полностью передадут лицензии на все продукты, связанные с Россией, Astrum Entertainment. Это означает, что все доходы от этих игр получать будет данная организация, а не My.Games.

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