My.Games уходит из России

«My.Games, ведущий международный разработчик и издатель игр, сегодня объявляет о реструктуризации бизнеса и решении уйти с российского рынка. В результате намеченных изменений часть бизнеса, приносящую доход в РФ, выделят в новую независимую организацию. My.Games прекратит все операции в России», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что полностью передадут лицензии на все продукты, связанные с Россией, Astrum Entertainment. Это означает, что все доходы от этих игр получать будет данная организация, а не My.Games.