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12 минут назад

Вышла видеоигра-триллер про русское застолье «Праздник»

Газета.Ruиещё 1

В сервисах дистрибуции цифровых копий видеоигр Steam и GOG состоялась премьера игры «Праздник», в которой геймерам предстоит пережить традиционное русское застолье. Об этом сообщает издание DTF.

Вышла видеоигра-триллер про русское застолье «Праздник»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Игра представляет собой квест, действие которого разворачивается в квартире с классическим советским антуражем. По сюжету, главная героиня Ксения посещает маму и случайно попадает на празднование некоего торжества с родственниками и выпивкой.

Ксении придется завести диалог со всеми гостями, произнести или выслушать ряд тостов, выпить и избежать при этом конфликт. От выбора игрока в различных ситуациях зависит судьба всех участников застолья.

Авторами игры выступает российская студия Sever. Они называют своей проект «короткой драматической постановкой». По данным DTF «Праздник» можно пройти за полчаса. При этом у игры шесть разных концовок.

В Steam и GOG и «Праздник» можно скачать бесплатно. При этом геймеры за деньги могут приобрести к игре различные дополнения.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в России появилась ассоциация разработчиков видеоигр.

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