Новый керри Virtus.pro по Dota 2: cейчас мы больше притираемся друг к другу

Сейчас мы больше притираемся друг к другу — насчёт драфтов, как мы видим игру в целом. У нас три довольно-таки жадных кор-игрока, и мы пытаемся поделить карту поровну, чтобы мы чувствовали себя более комфортно. Думаю, все эти тренировки окупятся.