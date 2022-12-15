Представлена портативная консоль на Windows с отсоединяемым геймпадом

Компания One-Netbook Technology представила портативную консоль OnexPlayer 2 под управлением Windows с отсоединяемым геймпадом в стиле Nintendo Switch. Об этом сообщает портал Videocardz.

Фото: One-Netbook Technology One-Netbook Technology

Консоль получила сенсорный IPS-экран с диагональю 8,4 дюйма. За производительность в OnexPlayer 2 отвечает процессор AMD Ryzen 7 6800U вместе со встроенной графической системой Radeon 680M.

Консоль может комплектоваться 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и SSD-накопителем на 512 ГБ, 1 или 2 ТБ. Заявлено, что аккумулятор емкостью 65,5 Вт*ч способен заряжаться до 50% всего за 40 минут.

One-Netbook Technology

Отличительной особенностью OnexPlayer 2 стал съемный геймпад, благодаря чему устройство может превращаться в полноценный планшет или подобие ноутбука под управлением Windows. Также заявлена поддержка стилуса, клавиатуры и другой периферии.

Предзаказы на консоль начнут принимать с 18 декабря 2022 года на площадке Indiegogo. Стоимость OnexPlayer 2 начинается от $900 (около 57,8 тыс. руб.).