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1 час назад

Консоль OnexPlayer 2 с процессором AMD Ryzen 7 оценили в 57 тысяч рублей

Газета.Ru

Компания One-Netbook Technology представила портативную консоль OnexPlayer 2 под управлением Windows с отсоединяемым геймпадом в стиле Nintendo Switch. Об этом сообщает портал Videocardz.

Представлена портативная консоль на Windows с отсоединяемым геймпадом
Фото: One-Netbook TechnologyOne-Netbook Technology

Консоль получила сенсорный IPS-экран с диагональю 8,4 дюйма. За производительность в OnexPlayer 2 отвечает процессор AMD Ryzen 7 6800U вместе со встроенной графической системой Radeon 680M.

Консоль может комплектоваться 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 и SSD-накопителем на 512 ГБ, 1 или 2 ТБ. Заявлено, что аккумулятор емкостью 65,5 Вт*ч способен заряжаться до 50% всего за 40 минут.

One-Netbook Technology

Отличительной особенностью OnexPlayer 2 стал съемный геймпад, благодаря чему устройство может превращаться в полноценный планшет или подобие ноутбука под управлением Windows. Также заявлена поддержка стилуса, клавиатуры и другой периферии.

Предзаказы на консоль начнут принимать с 18 декабря 2022 года на площадке Indiegogo. Стоимость OnexPlayer 2 начинается от $900 (около 57,8 тыс. руб.).

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что улучшенная версия игры «Ведьмак 3» оказалась недоступна для россиян на консоли PlayStation 5.

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