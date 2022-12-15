В обновленном «Ведьмаке 3» нашли ещё один секрет

После релиза обновленной версии «Ведьмака 3» геймеры тут же принялись искать новые пасхалки от разработчиков — и довольно быстро нашли одну из них. Спустя сутки после релиза игры блогер xLetalis опубликовал видео, в котором описал, как он столкнулся с чем-то крайне непонятным.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На восточной окраине Велена он обнаружил заброшенные руины. У каждой из них появились некие рычаги, после активации которых появляется каменный голем. Его смерть приводит к появлению портала, который телепортирует героя в неопределённое место.

Геральт оказывается на самом верху ещё одних заброшенных руин. Путь только один — вниз. После спуска вокруг героя вдруг появляются неуязвимые призраки, а в комнате рядом можно найти два кристалла, которые активируют ещё один портал. Он телепортирует Геральта в безопасное место.

Но и это ещё не всё! Оказывается, в той комнате с призраками есть загадочная каменная дверь с «символами иллюминатов». Блогер перевёл сообщение с латиницы, и у него получилось что-то вроде отсылки на одну из локаций в игре. Лишь затем он понял, что символ на той самой двери он уже где-то видел — в Cyberpunk 2077!