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20 минут назад

Ноутбуки с GeForce RTX 4090 и RTX 4080 поступят в продажу в начале февраля

MobiDevices

Официальный дебют мобильных GPU NVIDIA GeForce RTX 40 состоится на выставке CES 2023, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 5 по 8 января. А первые ноутбуки с новыми видеокартами появятся в феврале следующего года.

Стало известно, когда GeForce RTX 4090 и RTX 4080 появятся в ноутбуках
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Серия NVIDIA GeForce RTX 40 включает в себя пять моделей SKU: RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4080 Ti и RTX 4090. В начале февраля следующего года будут доступны лэптопы с GeForce RTX 4090 и RTX 4080. В марте 2023 года можно будет приобрести устройства с GeForce RTX 4070. Ну а ноутбуки с более доступными GPU GeForce RTX 4060 выйдут на рынок позднее, конкретная дата пока неизвестна. Сообщается, что суммарное энергопотребление мобильного GPU нового поколения не превысит 175 Вт.

Предположительно, на CES 2023 NVIDIA также анонсирует GeForce RTX 4070 Ti для настольных компьютеров.

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