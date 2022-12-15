Стало известно, когда GeForce RTX 4090 и RTX 4080 появятся в ноутбуках

Официальный дебют мобильных GPU NVIDIA GeForce RTX 40 состоится на выставке CES 2023, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 5 по 8 января. А первые ноутбуки с новыми видеокартами появятся в феврале следующего года.

Серия NVIDIA GeForce RTX 40 включает в себя пять моделей SKU: RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 4070, RTX 4080 Ti и RTX 4090. В начале февраля следующего года будут доступны лэптопы с GeForce RTX 4090 и RTX 4080. В марте 2023 года можно будет приобрести устройства с GeForce RTX 4070. Ну а ноутбуки с более доступными GPU GeForce RTX 4060 выйдут на рынок позднее, конкретная дата пока неизвестна. Сообщается, что суммарное энергопотребление мобильного GPU нового поколения не превысит 175 Вт.