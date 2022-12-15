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26 минут назад

Virtus.pro вылетела с BLAST Premier World Final по CS:GO

Чемпионат.com

Российская команда Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders) по CS:GO завершила выступление на турнире BLAST Premier: World Final 2022.

Virtus.pro вылетела с BLAST Premier World Final по CS:GO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сегодня коллектив Джами Jame Али проиграл G2 Esports (12:16 на Inferno и 1:16 на Mirage). В результате «мишки» заняли последнее место в группе А и лишилась шансов выйти в плей-офф.

Таким образом, из первой группы в полуфинал прошла FaZe Clan, а G2 и Liquid начнут выступление в плей-офф на раунд раньше. Прямо сейчас проходят матчи подгруппы B с участием обновлённого состава Natus Vincere.

BLAST Premier: World Final 2022 по CS:GO проходит в Абу-Даби с 14 по 18 декабря. Восемь лучших команд сезона 2022 года разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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