Virtus.pro вылетела с BLAST Premier World Final по CS:GO

Российская команда Virtus.pro (выступает под нейтральным тегом Outsiders) по CS:GO завершила выступление на турнире BLAST Premier: World Final 2022.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сегодня коллектив Джами Jame Али проиграл G2 Esports (12:16 на Inferno и 1:16 на Mirage). В результате «мишки» заняли последнее место в группе А и лишилась шансов выйти в плей-офф.

Таким образом, из первой группы в полуфинал прошла FaZe Clan, а G2 и Liquid начнут выступление в плей-офф на раунд раньше. Прямо сейчас проходят матчи подгруппы B с участием обновлённого состава Natus Vincere.