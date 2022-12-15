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37 минут назад

Отечественная игровая компания MY.GAMES ушла из России

Чемпионат.comиещё 3

Компания MY.GAMES, чей главный офис находится в Москве, объявила о тотальной реструктуризации, по итогам которой международная часть компании покинет рынок РФ. Российская часть корпорации выделят в издательство Astrum Entertainment. Она будет поддерживать уже выпущенные проекты, включая «Аллоды Онлайн», Warface и Perfect World.

Отечественная игровая компания MY.GAMES ушла из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

MY.GAMES, ведущий международный разработчик и издатель видеоигр, объявляет о реструктуризации бизнеса и уходе с российского рынка. В результате реструктуризации часть бизнеса, приносящего доход в России, будет выделена в новую независимую организацию, не связанную с MY.GAMES. MY.GAMES прекратит свою деятельность в России.

Astrum станет частью совместного предприятия с Innova, которая выступит контролирующим и управляющим лицом СП. Его планируют развивать за счёт издательства продуктов с перспективных рынков — например, стран Азии.

MY.GAMES уже в качестве международной компании сосредоточится на развитии бизнеса в других странах, разрабатывая игры для мобильных устройств, ПК и консолей.

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