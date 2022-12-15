Родители заплатили геймеру, чтобы он подорвал уверенность их сына

Геймер из Китая рассказал, что родители школьника заплатили ему деньги, чтобы он победил того в онлайн-игре и подорвал его уверенность в себе, пишет Oddity Central.
Как рассказали сами родители, их ребенок был образцовым учеником и послушным сыном до четвертого класса, пока не открыл для себя видеоигры, которые полностью его изменили. Уговоры не действовали на школьника, поэтому мать с отцом решили прибегнуть к такому необычному способу.
Сообщается, что родители заплатили геймеру $7 в час. Сеанс игры длился пять часов, а сын заказчиков потерпел сокрушительное поражение. Оказалось, этот прием сработал. Мужчина с женщиной заявили, что их ребенок действительно потерял интерес к играм и сосредоточился на учебе.