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11 минут назад

Родители заплатили геймеру, чтобы он обыграл их сына в игре и подорвал его уверенность

Газета.Ru

Геймер из Китая рассказал, что родители школьника заплатили ему деньги, чтобы он победил того в онлайн-игре и подорвал его уверенность в себе, пишет Oddity Central.

Родители заплатили геймеру, чтобы он подорвал уверенность их сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали сами родители, их ребенок был образцовым учеником и послушным сыном до четвертого класса, пока не открыл для себя видеоигры, которые полностью его изменили. Уговоры не действовали на школьника, поэтому мать с отцом решили прибегнуть к такому необычному способу.

Сообщается, что родители заплатили геймеру $7 в час. Сеанс игры длился пять часов, а сын заказчиков потерпел сокрушительное поражение. Оказалось, этот прием сработал. Мужчина с женщиной заявили, что их ребенок действительно потерял интерес к играм и сосредоточился на учебе.

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