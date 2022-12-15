Apex Legends получила последнее обновление в этом году

Для Apex Legends выпустили обновление версии 2.13, которое станет последним для шутера в 2022 году.

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Патч исправил всего две проблемы, которые, однако, попортили игрокам немало крови. В версии для PlayStation 5 починили периодические вылеты игры при нахождении в лобби. Второе улучшение коснулось пользователей всех платформ — разработчики исправили ошибку с игровой логикой, возникавшую при дарении подарков.

15 сезон продлится в Apex Legends до февраля 2023 года, а недавно в игру вернулся временный режим «Зимний экспресс».Ранее королевская битва отметилась необычным достижением: портал Kotaku признал её боевой пропуск наиболее «улучшившимся» по сравнению с ранними сезонами.