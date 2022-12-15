Рынок мобильных игр установил антирекорд

Глобальный рынок игр для мобильных телефонов по итогам 2022 года продемонстрирует падение впервые за 14 лет, сократившись на 6,4%, до $92,2 млрд. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на прогноз аналитической компании Newzoo.
По ее данным, снижение выручки компаний - разработчиков мобильных игр ожидается на фоне общего замедления роста игровой индустрии, последовавшего за резким увеличением спроса в период пандемии COVID-19. В 2021 году рынок мобильных игр вырос на 7,3%, а годом ранее - на рекордные 25,6%. Интерес к виртуальным развлечениям, спровоцированный масштабными локдаунами, резко сократился после снятия ограничений.
Источники газеты утверждают, что доходы крупнейших производителей игр для смартфонов от покупок внутри приложений в текущем году упали на 15-20%. Эксперты подчеркивают, что ситуация в игровой индустрии ударила не только по фирмам, специализирующимся на разработке такого контента, но и по интернет-гигантам, таким как Alphabet и Apple, чьи квартальные показатели не оправдали ожиданий инвесторов.
Несмотря на спад, представители индустрии, демонстрировавшей устойчивый рост с 2008 года, в целом настроены оптимистично. Они отмечают, что на многих рынках сохраняется потенциал для увеличения продаж смартфонов и, как следствие, мобильных приложений, однако признают, что процесс восстановления может занять более года.
Продажи мобильных игр серьезно различаются по регионам. В октябре спад выручки в Китае в годовом выражении составил 27,27%, в то время как в России информационно-аналитическое агентство Telecom Daily прогнозировало рост рынка мобильных игр по итогам этого года на 25%, до $1,2 млрд.