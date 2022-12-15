В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
12 минут назад

FT: рынок игр для мобильных телефонов по итогам 2022 года сократится впервые за 14 лет

ТАСС

Глобальный рынок игр для мобильных телефонов по итогам 2022 года продемонстрирует падение впервые за 14 лет, сократившись на 6,4%, до $92,2 млрд. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на прогноз аналитической компании Newzoo.

Рынок мобильных игр установил антирекорд
Фото: SteamSteam

По ее данным, снижение выручки компаний - разработчиков мобильных игр ожидается на фоне общего замедления роста игровой индустрии, последовавшего за резким увеличением спроса в период пандемии COVID-19. В 2021 году рынок мобильных игр вырос на 7,3%, а годом ранее - на рекордные 25,6%. Интерес к виртуальным развлечениям, спровоцированный масштабными локдаунами, резко сократился после снятия ограничений.

Источники газеты утверждают, что доходы крупнейших производителей игр для смартфонов от покупок внутри приложений в текущем году упали на 15-20%. Эксперты подчеркивают, что ситуация в игровой индустрии ударила не только по фирмам, специализирующимся на разработке такого контента, но и по интернет-гигантам, таким как Alphabet и Apple, чьи квартальные показатели не оправдали ожиданий инвесторов.

Несмотря на спад, представители индустрии, демонстрировавшей устойчивый рост с 2008 года, в целом настроены оптимистично. Они отмечают, что на многих рынках сохраняется потенциал для увеличения продаж смартфонов и, как следствие, мобильных приложений, однако признают, что процесс восстановления может занять более года.

Продажи мобильных игр серьезно различаются по регионам. В октябре спад выручки в Китае в годовом выражении составил 27,27%, в то время как в России информационно-аналитическое агентство Telecom Daily прогнозировало рост рынка мобильных игр по итогам этого года на 25%, до $1,2 млрд.

Игры,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители