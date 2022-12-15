Рынок мобильных игр установил антирекорд

Глобальный рынок игр для мобильных телефонов по итогам 2022 года продемонстрирует падение впервые за 14 лет, сократившись на 6,4%, до $92,2 млрд. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на прогноз аналитической компании Newzoo.

Фото: Steam Steam

По ее данным, снижение выручки компаний - разработчиков мобильных игр ожидается на фоне общего замедления роста игровой индустрии, последовавшего за резким увеличением спроса в период пандемии COVID-19. В 2021 году рынок мобильных игр вырос на 7,3%, а годом ранее - на рекордные 25,6%. Интерес к виртуальным развлечениям, спровоцированный масштабными локдаунами, резко сократился после снятия ограничений.

Источники газеты утверждают, что доходы крупнейших производителей игр для смартфонов от покупок внутри приложений в текущем году упали на 15-20%. Эксперты подчеркивают, что ситуация в игровой индустрии ударила не только по фирмам, специализирующимся на разработке такого контента, но и по интернет-гигантам, таким как Alphabet и Apple, чьи квартальные показатели не оправдали ожиданий инвесторов.

Несмотря на спад, представители индустрии, демонстрировавшей устойчивый рост с 2008 года, в целом настроены оптимистично. Они отмечают, что на многих рынках сохраняется потенциал для увеличения продаж смартфонов и, как следствие, мобильных приложений, однако признают, что процесс восстановления может занять более года.