Новый PS VR получит отличную игру на старте

Capcom объявила, что Resident Evil Village получит полноценную поддержку VR 22 февраля 2023 года. В этот же день выйдет гарнитура виртуальной реальности PS VR2 от Sony.

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Примечательно, что доступ к VR-версии игры бесплатно получат все обладатели оригинального проекта. В день релиза нужно будет просто скачать версию для гарнитуры виртуальной реальности. По словам продюсера тайтла Цуёси Канды, пройти игру в VR можно будет от начала до конца и получить совершенно новый опыт.