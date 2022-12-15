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28 минут назад

Китайский конкурент Razer и HyperX: в Россию пришёл производитель люксовых мышей и клавиатур

Ferra.ru

Пока некоторые бренды покидают российский рынок, часть производителей, наоборот, наконец-то на него приходят. Одним из них является бренд премиальных компьютерных аксессуаров из Китая — Dareu.

Китайский конкурент Razer: в Россию пришёл производитель люксовых мышей и клавиатур
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На первом этапе мышки, клавиатуры и остальную продукцию компании можно будет встретить лишь в магазинах сети «М.Видео–Эльдорадо». Об этом рассказали представители ритейлера.

Стоит отметить, что в этот раз речь идёт именно что об официальных поставках. Ранее устройства Dareu можно было встретить на онлайн-площадках, но этим занимались небольшие продавцы в частном порядке.

Dareu закупает продукцию у подрядчиков, но оформляет её в собственном дизайне, чтобы выделиться на фоне аналогов. Например, бренд выпускает аксессуары в экзотических цветах в серийных моделях, При этом ни экстремальной автоматизации или точности работы в играх, ни выделяющейся на фоне конкурентов долговечности марка не предлагает. Евгений Харитонов Главный редактор Ferra.ru

Напомним, что Dareu основали в 2006 году. При этом на сегодняшний день производитель занимает третье место по продажам в Китае, уступая лишь Logitech и Cherry.

Игры,Евгений Харитонов,
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