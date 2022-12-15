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42 минуты назад

Ремейк Dead Space будет пугать игроков с помощью «оператора стресса»

Игромания.ру

Создатели ремейка Dead Space из EA Motive рассказали о новой системе под названием «оператор стресса», которая управляет уровнем стресса игрока за счёт постоянной генерации случайных событий.

Для Dead Space создали уникальный «оператор стресса»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Оператор стресса» определяет, с какими событиями игрок столкнётся, а также то, как часто и в каких точках это будет происходить. В системе заложено более 1200 уникальных событий и огромное количество их комбинаций. Изменение звука или освещения, появление тумана, пара или врагов — всё это накладывается друг на друга и помогает создать по-настоящему напряжённые ситуации.

Разработчики хотели, чтобы прохождение ремейка передавало ощущение интерактивного кино. Поэтому они уделили много внимания уровню напряжения игрока во время его перемещения по кораблю. Особенно это касается элементов неожиданности и непредсказуемости, которые приводят к эмоциональным скачкам.Так, к примеру, в одной комнате может ничего не происходить, а в другой комнате на Айзека нападёт некроморф. Или в один момент игрок услышит шорох в вентиляции, после чего оттуда выпрыгнет противник — но уже в другой момент после очередного шороха может ничего не произойти, а противник выскочит тогда, когда вокруг будет тихо.

Таким образом, одно возможное событие будет складываться из пяти, шести, семи составляющих, которые вовсе не обязательно приведут к ожидаемому исходу. Поэтому каждый игрок получит уникальный опыт прохождения.Ремейк Dead Space выходит 27 января 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и РС. Ранее авторы игры рассказали о переработке плазменного резака и сюжетных изменениях, а также показали обновлённую внешность главного героя.

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