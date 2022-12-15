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1 час назад

Epic сделает Unreal Tournament 3 бесплатной

Riot Pixels

Epic сообщила, что отключит серверы ряда игр, в том числе Unreal Tournament 3. Правда, в Steam появилась страница Unreal Tournament 3 X: кампания и мультиплеер станут бесплатными. Без микротранзакций. С общей сетевой игрой между Steam, GOG и Epic Store.

Epic сделает Unreal Tournament 3 бесплатной
Фото: СкриншотСкриншот

Также Epic 24 января 2023 года прикроет серверы альфа-версии Unreal Tournament. Шутер анонсировали в 2014 году, однако толком не развивали, принесли в жертву Fortnite и «заморозили» в 2018-м.

Чуть ранее, 30 декабря, под нож попадет Battle Breakers, условно-бесплатная RPG для PC и телефонов. Epic вернет деньги за покупки, совершенные за последние полгода.

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