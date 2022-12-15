Epic сделает Unreal Tournament 3 бесплатной

Epic сообщила, что отключит серверы ряда игр, в том числе Unreal Tournament 3. Правда, в Steam появилась страница Unreal Tournament 3 X: кампания и мультиплеер станут бесплатными. Без микротранзакций. С общей сетевой игрой между Steam, GOG и Epic Store.

Фото: Скриншот Скриншот

Также Epic 24 января 2023 года прикроет серверы альфа-версии Unreal Tournament. Шутер анонсировали в 2014 году, однако толком не развивали, принесли в жертву Fortnite и «заморозили» в 2018-м.