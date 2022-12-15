Обновленная версия The Witcher 3 вышла на PS5, Xbox Series и PC

Улучшенная версия The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition обосновалась на PS5 и Xbox Series. Также «некстген»-апдейт доступен на PC. Обновление для владельцев игры бесплатное.

На PC игроки столкнулись с техническими ошибками. Особенно это касается запуска на максимальных настойках с трассировкой лучей. CD Projekt RED пообещала решить проблемы с производительностью.