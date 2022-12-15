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56 минут назад

Стриминговый сервис Amazon заявил о начале производства сериала по игре God of War

Газета.Ruиещё 4

Стриминговый сервис Amazon Prime Video заявил о начале производства экранизации популярной серии игр God of War от студии Sony Santa Monica. Об этом сообщается в Twitter.

По God of War снимают сериал
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что шоураннером и исполнительным продюсером проекта выступит Рэйф Джадкинс, известный по «Колесу времени», а сценаристами выступят Марк Фергюс и Хоук Остби, авторы фильмов «Железный человек» и «Дитя человеческое».

Исполнительными продюсерами в том числе выступят геймдиректор God of War 2 и God of War (2018) Кори Барлог и глава Sony Santa Monica Юми Янг. Каких-либо подробностей о сюжете, актерском составе и дате начала съемок пока не приводится.

Судя по формату анонса, Amazon и Sony планируют создавать сериал по мотивам скандинавской мифологии, а не греческой. В ноябре 2022 года вышла вторая игра, посвященная скандинавским приключениям греческого бога войны Кратоса.

О переговорах Sony и Amazon неофициально было известно еще в марте этого года. В комментариях многие пользователи выразили опасения за сериал по God of War из-за того, что сериал «Колесо времени», снятый по мотивам цикла литературных произведений американского писателя Роберта Джордана, получился крайне неудачным.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что диски с игрой God of War: Ragnarok для приставок PlayStation 4 и PlayStation 5 с полной русской озвучкой имеют определенный номер на переплете.

Игры,Amazon,
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