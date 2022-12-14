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42 минуты назад

Безумная саранча уничтожает прогресс игроков в Valheim

Чемпионат.com

На прошлой неделе популярный симулятор выживания Valheim получил масштабное обновление «Туманные земли». Оно привнесло в игру массу нового контента и событий. Одно из них называется «Они тебя искали», в нём игрокам нужно выстоять против целой орды агрессивных насекомоподобных врагов, которые умеют летать и высоко прыгать.

Безумная саранча уничтожает прогресс игроков в Valheim
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Событие с атакой полчищ насекомых запускается сразу после победы над боссом Яглутом. Игроки сообщают, что из-за события «Они тебя искали» игроки могут лишиться самых крепких построек, на возведение которых некоторые потратили сотни часов. Насекомоподобные недруги моментально измельчают в труху самые крепкие каменные стены и другие сооружения.

Когда на нас напали, мы были застигнуты врасплох и потеряли нашу трёхэтажную базу, на которую потратили сотни часов. Она была защищена стенами, траншеями и самыми современными воротами — это ничуть не замедляло врагов.

Озлобленные враги не только быстро разносят постройки, но и безжалостно убивают питомцев игроков. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.

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