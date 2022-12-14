Фанаты нашли утерянную игру с «королём поп-музыки» Майклом Джексоном

На YouTube опубликовали кадры из ранее утерянного аркадного экшена Scramble Training от SEGA. В нём важную роль играл культовый артист Майкл Джексон — он выступал помощником пользователя. Игра вышла в 1993 году и была доступна в тематических парках развлечений японской компании.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

После связанных с певцом нескольких скандалов SEGA удалила все упоминания Scramble Training. Но недавно запись игрового процесса и кадры с Майклом случайно всплыли на одной из барахолок в Британии.