Sony назвала самые популярные игры PS Plus за 2022 год

На своём официальном сайте Sony раскрыла самые популярные игры в подписке PS Plus за весь 2022 год. Напомним, летом был запущен новый PS Plus с различными тарифами и доступом к большой библиотеке игр.

Наконец, Sony раскрыла и самые популярные игры для владельцев PS Plus Deluxe. В первую тройку попали ремейк первой «Мафии», ремастер God of War 3 и Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue.