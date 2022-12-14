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14 минут назад

Sony назвала самые популярные игры новой PS Plus за 2022 год

Чемпионат.com

На своём официальном сайте Sony раскрыла самые популярные игры в подписке PS Plus за весь 2022 год. Напомним, летом был запущен новый PS Plus с различными тарифами и доступом к большой библиотеке игр.

Sony назвала самые популярные игры PS Plus за 2022 год
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Самым популярным тайтлом среди подписчиков PS Plus Extra и Deluxe оказалась Stray — небольшая адвенчура про котика. На втором месте расположился «Человек-паук: Майлз Моралес». Также в топе есть Red Dead Redemption 2.

Самые популярные игры в PS Plus Extra и Deluxe за 2022 год

  • Stray
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Ghost of Tsushima
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • Red Dead Redemption 2

Лидерство для подписчиков базовой PS Plus Essential занимает футбольный симулятор FIFA 22, который раздавали в мае. На второй позиции расположилась UFC 4, а тройку лидеров замыкает DiRT 5.

Самые популярные игры в PS Plus Essential за 2022 год

  • FIFA 22
  • UFC 4
  • DiRT 5
  • Team Sonic Racing
  • Tony Hawk Pro Skater 1 + 2

Наконец, Sony раскрыла и самые популярные игры для владельцев PS Plus Deluxe. В первую тройку попали ремейк первой «Мафии», ремастер God of War 3 и Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue.

Самые популярные игры в PS Plus Premium за 2022 год

  • Mafia: Definitive Edition
  • God of War 3 Remastered
  • Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue
  • LEGO Harry Potter Collection
  • Tekken 2
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