МТС тестирует магазин ключей для игр из Steam

Группа МТС запустила сервис Rushbe - магазин для покупки так называемых ключей к играм в маркете Steam. Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования, релиз намечен на лето 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

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"В условиях, когда прямая покупка в Steam невозможна, а альтернативные способы связаны с существенными переплатами и рисками блокировки аккаунта, мы хотим дать геймерам возможность быстро и безопасно получать лицензионные ключи активации с хорошими скидками, - сказали в пресс-службе. - Проект находится на этапе бета-тестирования, полноценный релиз намечен на лето 2023 года".

В перспективе Rushbe планируется превратить в полноценный игровой центр, где также можно будет получить игру в рамках подписки или же поиграть через платформу Fog Play (также запущена группой).

Сейчас на платформе доступна к покупке 2 481 игра, убедился корреспондент ТАСС. МТС планирует довести их число до 4 тыс. в ближайшие пару месяцев, добавили в пресс-службе группы.