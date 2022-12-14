Названы самые популярные игры на Pornhub

Порносайт Pornhub опубликовал рейтинг пользовательских запросов в 2022 году по разным категориям, в том числе, связанным с видеоиграми.

В этом году на Pornhub больше всего интересовались роликами по мотивам Fortnite, Overwatch и Genshin Impact. Заняв шестое место в рейтинге, Cyberpunk 2077 поднялся на 12 мест по сравнению с предыдущим годом. Увеличение спроса на «Киберпанк», вероятно, вызвано выходом аниме-сериала по мотивам игры.

CQ