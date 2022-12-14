В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
37 минут назад

Самой популярной игрой на Pornhub стала Fortnite — Genshin Impact вошла в топ-3

Cq.ru

Порносайт Pornhub опубликовал рейтинг пользовательских запросов в 2022 году по разным категориям, в том числе, связанным с видеоиграми.

Названы самые популярные игры на Pornhub
Фото: Cq.ruCq.ru

В этом году на Pornhub больше всего интересовались роликами по мотивам Fortnite, Overwatch и Genshin Impact. Заняв шестое место в рейтинге, Cyberpunk 2077 поднялся на 12 мест по сравнению с предыдущим годом. Увеличение спроса на «Киберпанк», вероятно, вызвано выходом аниме-сериала по мотивам игры.

CQ

При этом D'Va из Overwatch стала самым популярным персонажем видеоигр на Pornhub и в два раза опередила свою соперницу — девушку Дженни из мода для Minecraft. По результатам поиска, в пятерку популярных также вошли Роковая вдова, Леди Димитреску, Ангел и Трейсер из Overwatch.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители