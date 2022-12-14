Правительство РФ планирует поддержать российских разработчиков игр

Как сообщает «Коммерсант», к 10 февраля 2023 года правительство РФ планирует подготовить федеральный проект поддержки российских разработчиков видеоигр, включающий меры развития экспортного потенциала отечественной индустрии и поддержку стартапов.
За данный проект отвечает Минцифры, а Минобрнауки должно предложить новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров.Отметим, что окончательного решения о формировании нового федерального проекта пока нет. При этом сами разработчики относятся к идее осторожно. Гранты и субсидии — это хорошо, но в будущем может возникнуть непрозрачное распределение финансовой поддержки.
Напомним, что поддержкой патриотических игр в России уже занимается АНО «Институт развития интернета». Первые гранты выделили в этом октябре. Кроме того, этой весной ИРИ выделил 260 млн руб. российской студии Siberia Nova на создание ролевого экшена «Смута». Первый геймплей проекта утёк в сеть в ноябре.