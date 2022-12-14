Правительство РФ планирует поддержать российских разработчиков игр

За данный проект отвечает Минцифры, а Минобрнауки должно предложить новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров.Отметим, что окончательного решения о формировании нового федерального проекта пока нет. При этом сами разработчики относятся к идее осторожно. Гранты и субсидии — это хорошо, но в будущем может возникнуть непрозрачное распределение финансовой поддержки.