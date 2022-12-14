В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

Правительство РФ планирует поддержать российских разработчиков игр

Игромания.ру

Как сообщает «Коммерсант», к 10 февраля 2023 года правительство РФ планирует подготовить федеральный проект поддержки российских разработчиков видеоигр, включающий меры развития экспортного потенциала отечественной индустрии и поддержку стартапов.

Правительство РФ планирует поддержать российских разработчиков игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

За данный проект отвечает Минцифры, а Минобрнауки должно предложить новые программы высшего и среднего специального образования для подготовки профильных кадров.Отметим, что окончательного решения о формировании нового федерального проекта пока нет. При этом сами разработчики относятся к идее осторожно. Гранты и субсидии — это хорошо, но в будущем может возникнуть непрозрачное распределение финансовой поддержки.

Напомним, что поддержкой патриотических игр в России уже занимается АНО «Институт развития интернета». Первые гранты выделили в этом октябре. Кроме того, этой весной ИРИ выделил 260 млн руб. российской студии Siberia Nova на создание ролевого экшена «Смута». Первый геймплей проекта утёк в сеть в ноябре.

Игры,Коммерсант,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители