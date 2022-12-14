Американец попал в Книгу Гиннесса, собрав самую большую коллекцию видеоигр

Американца включили в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя самой обширной коллекции видеоигр. Жителю штата Техас удалось собрать 24 268 игр, передает агентство UPI.

Фото: МИР24 МИР24

Речь идет об Антонио Ромеро Монтейро, проживающего в городе Ричмонд. Его имя уже значится в книге рекордов – в декабре минувшего года в его коллекции было 20 139 видеоигр.

Дома у техасца находится свыше 100 игровых консолей, общая стоимость всех 24 268 видеоигр оценивается в более чем два миллиона долларов.

Монтейро рассказал, что поначалу приобретал отдельные игры, в которые он играл в юности. Однако со временем этот процесс перерос в настоящую страсть.

«Постепенно коллекция стала расширяться, в нее вошли игры, в которые я всегда хотел играть, но не имел такой. В результате я стал собирать игры для отдельных систем – Xbox, Nintendo, Sega и PlayStation и других», – отметил мужчина.