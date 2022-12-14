В онлайн-игре Fortnite разыграют 1 млн долларов

За последние пять лет Fortnite успел стать феноменом. В проекте Epic Games происходило немало интересных событий, в том числе и концерты крупнейших мировых звёзд.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но теперь стало известно, что популярный YouTube-блогер с наибольшим количеством подписчиков (среди персональных каналов) MrBeast также объединился с создателями Fortnite. Вместе они проведут уникальное испытание.

Началось всё ещё вчера, в 17:00 по московскому времени — в игре появился уникальный остров, доступ к которому можно получить по коду 7990-6907-8565. Через четыре дня после этого, то есть 17 декабря, остров станет площадкой для проведения особого конкурса.

Главная цель состязания — выжить и набрать наибольшее количество очков. Также в процессе будут выдаваться и особые тематические задания. За их выполнение тоже предназначена награда.