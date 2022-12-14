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1 час назад

Самый популярный YouTube-блогер планеты разыграет 1 млн долларов в онлайн-игре Fortnite

Ferra.ru

За последние пять лет Fortnite успел стать феноменом. В проекте Epic Games происходило немало интересных событий, в том числе и концерты крупнейших мировых звёзд.

В онлайн-игре Fortnite разыграют 1 млн долларов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но теперь стало известно, что популярный YouTube-блогер с наибольшим количеством подписчиков (среди персональных каналов) MrBeast также объединился с создателями Fortnite. Вместе они проведут уникальное испытание.

Началось всё ещё вчера, в 17:00 по московскому времени — в игре появился уникальный остров, доступ к которому можно получить по коду 7990-6907-8565. Через четыре дня после этого, то есть 17 декабря, остров станет площадкой для проведения особого конкурса.

Главная цель состязания — выжить и набрать наибольшее количество очков. Также в процессе будут выдаваться и особые тематические задания. За их выполнение тоже предназначена награда.

Сообщается, что призом за первое место будет баснословная сумма в 1 млн долларов. Правда, для жителей России есть одно жирное «но» — если кто-то из них станет лидером соревнования, то ему не отдадут эту сумму. Такие у чемпионата правила.

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