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1 час назад

Слух: Naughty Dog работает над The Last Of Us Part&nbsp;3

Игромания.ру

По данным инсайдера ViewerAnon, следующей игрой Нила Дракманна станет The Last Of Us Part III, которая сейчас якобы находится в разработке у Naughty Dog.

Слух: Naughty Dog работает над The Last Of Us Part 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Рекомендуем относиться к этой информацией со здоровой долей скептицизма. Пока известно, что Naughty Dog работает над мультиплеерным проектом по франшизе, подробности о котором ожидаются только в следующем году. Если верить ViewerAnon, то первой выйдет именно игра-сервис по The Last Of Us, а серией Uncharted якобы займётся другая студия. Что касается нового IP, о котором ходят свои слухи, то о нём он не располагает

информацией.

Похоже, что за плечами инсайдера, раскрывшего предполагаемую разработку триквела The Last Of Us, действительно имеются достоверные «сливы» вроде того, что в шоу Netflix Эшли Джонсон играет мать Элли. А ещё в своё время он первым упомянул существование Crash Bandicoot 4.

Игры,Эшли Джонсон,Netflix,
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