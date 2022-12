Слух: Naughty Dog работает над The Last Of Us Part 3

По данным инсайдера ViewerAnon, следующей игрой Нила Дракманна станет The Last Of Us Part III, которая сейчас якобы находится в разработке у Naughty Dog.

Рекомендуем относиться к этой информацией со здоровой долей скептицизма. Пока известно, что Naughty Dog работает над мультиплеерным проектом по франшизе, подробности о котором ожидаются только в следующем году. Если верить ViewerAnon, то первой выйдет именно игра-сервис по The Last Of Us, а серией Uncharted якобы займётся другая студия. Что касается нового IP, о котором ходят свои слухи, то о нём он не располагает

информацией.