Россиян лишили улучшенной версии игры "Ведьмак 3"

Улучшенная версия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» от польской студии CD Projekt RED оказалась недоступна для россиян на консоли PlayStation 5 от Sony. На это обратил внимание Telegram-канал «Йети».

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Отмечается, что бесплатное некст-ген обновление недоступно для всех обладателей российских аккаунтов в цифровом магазине PS Store.

При этом в турецком PS Store эта же версия доступна и имеет поддержку русского языка. Улучшенная версия под названием Complete Edition стоит 131,40 лир.

Владельцы дисковой версии «Ведьмак 3: Дикая Охота» также могут получить обновление бесплатно через любой иностранный аккаунт, но не через российский.

Релиз ремастера состоялся ночью 14 декабря. Пользователи из России рассказали в соцсетях, что обновление происходит успешно с иностранных аккаунтов и что в игре сохранена российская локализация.