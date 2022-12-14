Россиян лишили улучшенной версии игры "Ведьмак 3"

Улучшенная версия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» от польской студии CD Projekt RED оказалась недоступна для россиян на консоли PlayStation 5 от Sony. На это обратил внимание Telegram-канал «Йети».
Отмечается, что бесплатное некст-ген обновление недоступно для всех обладателей российских аккаунтов в цифровом магазине PS Store.
При этом в турецком PS Store эта же версия доступна и имеет поддержку русского языка. Улучшенная версия под названием Complete Edition стоит 131,40 лир.
Владельцы дисковой версии «Ведьмак 3: Дикая Охота» также могут получить обновление бесплатно через любой иностранный аккаунт, но не через российский.
Релиз ремастера состоялся ночью 14 декабря. Пользователи из России рассказали в соцсетях, что обновление происходит успешно с иностранных аккаунтов и что в игре сохранена российская локализация.
В начале марта CD Projekt (материнская компания CD Projekt RED) приостановила продажу своих игр на территории России, однако продолжила вести аккаунты в соцсетях. В польской компании также продолжает работать сотрудница пресс-службы, ответственная за Россию.