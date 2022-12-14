В электромобилях Tesla теперь есть Steam

Tesla официально запустила поддержку магазина Steam с доступом к тысячам игр в своих электромобилях Model X и Model S.Новость сопроводили роликом на официальном YouTube-канале Tesla, который демонстрирует игру в Cyberpunk 2077 с использованием беспроводного контроллера и небольшую прогулку по клиенту Steam.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что до этого в Tesla уже можно было играть в некоторые игры, в том числе в Cuphead, Fallout Shelter, классическую Sonic the Hedgehog, Stardew Valley и не только.

У Tesla были проблемы с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за того, что люди могли играть в игры прямо во время движения транспорта.