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1 час назад

В электромобилях Tesla Model X и Model S теперь есть Steam

Игромания.ру

Tesla официально запустила поддержку магазина Steam с доступом к тысячам игр в своих электромобилях Model X и Model S.Новость сопроводили роликом на официальном YouTube-канале Tesla, который демонстрирует игру в Cyberpunk 2077 с использованием беспроводного контроллера и небольшую прогулку по клиенту Steam.

В электромобилях Tesla теперь есть Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что до этого в Tesla уже можно было играть в некоторые игры, в том числе в Cuphead, Fallout Shelter, классическую Sonic the Hedgehog, Stardew Valley и не только.

У Tesla были проблемы с Национальным управлением безопасности дорожного движения США (NHTSA) из-за того, что люди могли играть в игры прямо во время движения транспорта.

Данную возможность отключили после соответствующего расследования. Похоже, что теперь воспользоваться всеми прелестями Steam владельцы электромобилей смогут только во время остановок.

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