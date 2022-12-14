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10 минут назад

Ещё мощнее, ещё дороже: NVIDIA всё же выпустит RTX 4090 Ti

Ferra.ruиещё 1

Базы различных регуляторов — лакомый кусок для всех любителей утечек и сливов. Вот и на тот раз, благодаря данным EEC, мы узнали, что NVIDIA ведёт активную работу сразу над несколькими видеокартами с приставкой Ti.

Ещё мощнее, ещё дороже: NVIDIA всё же выпустит RTX 4090 Ti
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В списке можно найти следующие модели: RTX 4090 Ti, RTX 4090, RTX 4080 Ti, RTX 4080, RTX 4070 Ti, RTX 4070, RTX 4060 Ti, RTX 4060, RTX 4050 Ti и RTX 4050. Таким образом, европейское ведомство показало, что в стенах NVIDIA работают над целым рядом долгожданных новинок.

К сожалению, нет никакой информации, по какой цене и как скоро RTX 4090 Ti поступит в продажу. Но можно не сомневаться — это будет самое мощное решение бренда, а также самое дорогое.

Не менее интересно и то, что в списке нашлось RTX 4080 Ti. По всей видимости, эта видеокарта будет призвана занять нишу между RTX 4080 и RTX 4090, что логично.

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