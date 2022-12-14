Nintendo раскрывает личные игровые итоги владельцев Switch за 2022 год

Компания Nintendo предлагает пользователям взглянуть на свою игровую статистику на Nintendo Switch за уходящий год. Подведение таких итогов стало уже традиционным.
Обладатели консоли могут зайти на сайт компании и узнать, чем же их порадовал Switch в 2022 году. Итоги раскроют не только любимые игры, но и игры, которые были были начаты в 2022 году, игру, в которую пользователь играл чаще всего, а также популярные жанры.
Отметим, что пользователи из России также могут узнать о своей статистике Nintendo.
Ранее ознакомиться со своими личными итогами предложила и Sony. Владельцы PlayStation могут посмотреть свою статистику на специальной странице. Однако, похоже, что пользователи из России узнать о своих итогах таким образом не могут.