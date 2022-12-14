FromSoftware останется верна мрачной эстетике и игроки Valheim негодуют

* Игры FromSoftware отличаются не только хардкором, но и мрачной эстетикой всеобщего увядания и смерти. Тем, кому по душе радующие глаз пейзажи и жизнеутверждающий пафос, в игры Миядзаки и К лучше вообще не соваться, чтобы не травмировать свои светлые чувства. Однако почему компания тяготеет к подобной эстетике или есть ли шанс на то, что это может измениться? Согласно ее боссу, во-первых, им так больше нравится, такой вот у них мрачный вкус. Во-вторых, это у них вообще традиционно, еще со времен предыдущего президента Наотоси Дзина. В-третьих, они просто не могут создавать радостные и веселые игры - ну никак у них это не выходит. И отсюда следует логичный вывод, что ничего в будущем в эстетике игр FromSoftware не поменяется.