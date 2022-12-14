В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

FromSoftware останется верна мрачной эстетике и игроки Valheim негодуют

Навигатор игрового мира

* Игры FromSoftware отличаются не только хардкором, но и мрачной эстетикой всеобщего увядания и смерти. Тем, кому по душе радующие глаз пейзажи и жизнеутверждающий пафос, в игры Миядзаки и К лучше вообще не соваться, чтобы не травмировать свои светлые чувства. Однако почему компания тяготеет к подобной эстетике или есть ли шанс на то, что это может измениться? Согласно ее боссу, во-первых, им так больше нравится, такой вот у них мрачный вкус. Во-вторых, это у них вообще традиционно, еще со времен предыдущего президента Наотоси Дзина. В-третьих, они просто не могут создавать радостные и веселые игры - ну никак у них это не выходит. И отсюда следует логичный вывод, что ничего в будущем в эстетике игр FromSoftware не поменяется.

FromSoftware останется верна мрачной эстетике и игроки Valheim негодуют
Фото: SteamSteam

* Игроки популярного онлайнового выживания Valheim возмущены последним обновлением Mistlands. Потому что оно представило новый тип врагов - гигантских инсектоидов, которые могут не только ползать, но и летать. Однако не это в них самое неприятное - еще они запросто уничтожают любые стены и постройки. Некоторые игроки уже потеряли все нажитое непосильным трудом. Например, базы, на создание которых были потрачены сотни часов игры. Народ требует от разработчиков обуздать мерзкую фауну, однако те пока к требованиям глухи.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители