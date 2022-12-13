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31 минуту назад

Дополнение The Delicious Last Course к Cuphead стало «дважды платиновым»

Игромания.ру

Studio MDHR объявила о знаменательном достижении. Тираж дополнения The Delicious Last Course к платформенному боевику Cuphead превысил два миллиона. Таким образом, финальный аддон стал «дважды платиновым»: в США статус платинового получает альбом, продавшийся миллионным тиражом.

Дополнение The Delicious Last Course к Cuphead стало «дважды платиновым»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стоит заметить, что свою первую «платину» дополнение получило всего через две недели после релиза. The Delicious Last Course поступило в продажу 30 июня, а 12 июля создатели отрапортовали о миллионной покупке.

Работу над Cuphead студия MDHR начала ещё в 2010 году. И с выходом The Delicious Last Course разработчики смогли заявить, что реализовали все свои идеи по развитию проекта и никаких планов, задумок и наработок у них не осталось. Так что в скором времени мы наверняка сможем услышать анонс новой игры студии.

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