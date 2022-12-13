Дополнение The Delicious Last Course к Cuphead стало «дважды платиновым»

Стоит заметить, что свою первую «платину» дополнение получило всего через две недели после релиза. The Delicious Last Course поступило в продажу 30 июня, а 12 июля создатели отрапортовали о миллионной покупке.

Работу над Cuphead студия MDHR начала ещё в 2010 году. И с выходом The Delicious Last Course разработчики смогли заявить, что реализовали все свои идеи по развитию проекта и никаких планов, задумок и наработок у них не осталось. Так что в скором времени мы наверняка сможем услышать анонс новой игры студии.