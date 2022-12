Дополнение The Delicious Last Course к Cuphead стало «дважды платиновым»

Studio MDHR объявила о знаменательном достижении. Тираж дополнения The Delicious Last Course к платформенному боевику Cuphead превысил два миллиона. Таким образом, финальный аддон стал «дважды платиновым»: в США статус платинового получает альбом, продавшийся миллионным тиражом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Стоит заметить, что свою первую «платину» дополнение получило всего через две недели после релиза. The Delicious Last Course поступило в продажу 30 июня, а 12 июля создатели отрапортовали о миллионной покупке.