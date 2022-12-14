В новом обновлении для GTA Online обнаружили отсылку к сериалу «Во все тяжкие»

13 декабря вышло крупное дополнение Los Santos Drug Wars для GTA Online и, похоже, в нем появилась пасхалка, приуроченная к сериалу «Во все тяжкие». Как установить обновление можно узнать из этого материала.

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Rockstar Games часто добавляет отсылки к известным фильмам и сериалам в свои проекты. Новое DLC для GTA Online привнесло в игру много контента, в том числе добавило в автопарк несколько новых автомобилей.

Новые машины в обновлении GTA 5 Los Santos Drug Wars Игроки в Los Santos Drug Wars смогут купить дом на колесах, который главные герои популярного телешоу «Во все тяжкие» использовали в качестве своей лаборатории.

Где найти дом на колесах из сериала «Во все тяжкие» в GTA Online

Фургон доступен всем, кто скачал последний патч для GTA Online. Новый дом на колесах Zirconium Journey II можно приобрести на внутриигровом веб-сайте Southern San Andreas Super Autos за $ 790 000, но его цену можно снизить после завершения первой миссии из дополнения.

Быстро получить фургон из сериала можно и другим способом: есть возможность выиграть его в колесе удачи Diamond Casino & Resort.

Как покрасить дом на колесах из сериала «Во все тяжкие» в GTA Online

CQ.ru