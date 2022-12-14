В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
1 час назад

В новом обновлении для GTA Online обнаружили отсылку к сериалу «Во все тяжкие»

Cq.ru

13 декабря вышло крупное дополнение Los Santos Drug Wars для GTA Online и, похоже, в нем появилась пасхалка, приуроченная к сериалу «Во все тяжкие». Как установить обновление можно узнать из этого материала.

В новом обновлении для GTA Online обнаружили отсылку к сериалу «Во все тяжкие»
Фото: Cq.ruCq.ru

Rockstar Games часто добавляет отсылки к известным фильмам и сериалам в свои проекты. Новое DLC для GTA Online привнесло в игру много контента, в том числе добавило в автопарк несколько новых автомобилей.

Новые машины в обновлении GTA 5 Los Santos Drug Wars Игроки в Los Santos Drug Wars смогут купить дом на колесах, который главные герои популярного телешоу «Во все тяжкие» использовали в качестве своей лаборатории.

Где найти дом на колесах из сериала «Во все тяжкие» в GTA Online

Фургон доступен всем, кто скачал последний патч для GTA Online. Новый дом на колесах Zirconium Journey II можно приобрести на внутриигровом веб-сайте Southern San Andreas Super Autos за $ 790 000, но его цену можно снизить после завершения первой миссии из дополнения.

Быстро получить фургон из сериала можно и другим способом: есть возможность выиграть его в колесе удачи Diamond Casino & Resort.

Как покрасить дом на колесах из сериала «Во все тяжкие» в GTA Online

CQ.ru

Чтобы придать автомобилю вид как в сериале, необходимо добраться до ближайшей мастерской Los Santos Customs и выбрать «Отбеленный коричневый» в качестве основного и второстепенного цвета. После этого нужно приобрести окраску «Время готовить» и добавить ее к только что окрашенной машине.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители