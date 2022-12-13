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1 час назад

Игру Doom запустили на елочной игрушке

Илья Родин

Талантливый инженер Йерун Домбург создал к Новому году необычное украшение и разместил его на праздничной ели. После этого он запустил на нем культовую игру Doom. Об этом пишет «Газета.Ru».

Игру Doom запустили на елочной игрушке
Фото: Sprite_tm/YoutubeSprite_tm/Youtube

Отмечается, что это не первая подобная работа Домбурга. Он регулярно создает миниатюрные устройства и выкладывает их на YouTube-канале Sprite_tm.

Игрушка представляет собой своего рода реплику рабочей станции IBM из 1980-х годов. В нее встроены маленький дисплей и контроллер ESP32.

Уточняется, что для своего нового проекта, приуроченного к Рождеству и Новому году, Домбург применил порт шутера Doom для игровой приставки Game Boy Advance от японской компании Nintendo.

Инженер пояснил, что микрокомпьютер может запускать игру не только в демонстрационном режиме - в нее можно будет и поиграть.

Игры,IBM,
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