Игру Doom запустили на елочной игрушке

Талантливый инженер Йерун Домбург создал к Новому году необычное украшение и разместил его на праздничной ели. После этого он запустил на нем культовую игру Doom. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что это не первая подобная работа Домбурга. Он регулярно создает миниатюрные устройства и выкладывает их на YouTube-канале Sprite_tm.
Игрушка представляет собой своего рода реплику рабочей станции IBM из 1980-х годов. В нее встроены маленький дисплей и контроллер ESP32.
Уточняется, что для своего нового проекта, приуроченного к Рождеству и Новому году, Домбург применил порт шутера Doom для игровой приставки Game Boy Advance от японской компании Nintendo.
Инженер пояснил, что микрокомпьютер может запускать игру не только в демонстрационном режиме - в нее можно будет и поиграть.