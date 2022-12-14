Hogwarts Legacy перенесли, но не на всех платформах

Avalanche Software объявила о переносе Hogwarts Legacy на прошлом поколении консолей. Теперь игра по «Гарри Поттеру» на PS4 и Xbox One выйдет почти на два месяца позже релиза — 4 апреля. А до Nintendo Switch проект доберётся ещё позже — аж 25 июля.
Дата выхода Hogwarts Legacy
В своём обращении разработчики заявили, что хотят выпустить отполированную версию Hogwarts Legacy на всех платформах, поэтому им потребуется больше времени для оптимизации RPG для консолей прошлого поколения.
Следующий показ игры состоится 14 декабря в 21:00 мск. Авторы обещали поделиться множеством новых деталей, включая механики полётов на метле и дуэлей.