Hogwarts Legacy перенесли, но не на всех платформах

Avalanche Software объявила о переносе Hogwarts Legacy на прошлом поколении консолей. Теперь игра по «Гарри Поттеру» на PS4 и Xbox One выйдет почти на два месяца позже релиза — 4 апреля. А до Nintendo Switch проект доберётся ещё позже — аж 25 июля.