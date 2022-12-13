Стала известна дата выхода «Человека-Паука 2»

По словам автора сценария для сиквела, «Человек-Паук 2» выйдет осенью 2023 года.

Сегодня, 13 декабря, пользователи ResetEra заметили новую деталь на сайте сценаристки Джейми Майер. В портфолио автора сиквела было указано, что релиз «Человека-паука 2» состоится осенью 2023 года. Эта деталь позже была удалена.

Как отметили в GamesRadar+, неудивительно, что сиквел «Человек-Паука» от Marvel планируют выпустить следующей осенью. Оригинальная игра вышла в сентябре 2018 года, Spider-Man: Miles Morales появилась осенью 2020 года, а порт для ПК стад доступен только в прошлом месяце.