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1 час назад

Стала известна дата выхода «Человека-Паука 2» — игра создается эксклюзивно для PS5

Cq.ru

По словам автора сценария для сиквела, «Человек-Паук 2» выйдет осенью 2023 года.

Стала известна дата выхода «Человека-Паука 2»
Фото: Cq.ruCq.ru

Сегодня, 13 декабря, пользователи ResetEra заметили новую деталь на сайте сценаристки Джейми Майер. В портфолио автора сиквела было указано, что релиз «Человека-паука 2» состоится осенью 2023 года. Эта деталь позже была удалена.

Как отметили в GamesRadar+, неудивительно, что сиквел «Человек-Паука» от Marvel планируют выпустить следующей осенью. Оригинальная игра вышла в сентябре 2018 года, Spider-Man: Miles Morales появилась осенью 2020 года, а порт для ПК стад доступен только в прошлом месяце.

Не исключено, что уже скоро поклонники Spider-Man увидят нечто новое. Кроме того, ранее британские пользователи обратили внимание , что у них появилась возможность добавить новую игру в список желаемого в PS Store. «Человек-Паук 2» в PS Store / Источник: ResetEra Заглавное фото: gamerant.com

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