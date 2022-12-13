Версия Cyberpunk 2077 для PlayStation в России в пять раз популярнее, чем для Xbox

Россияне покупают версию Cyberpunk 2077 для PlayStation в пять раз чаще, чем на Xbox. Такими данными поделились в пресс-службе Ozon специально для «Игромании».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В текущем году штучные продажи дисков с игрой на 70% больше, чем в 2021 году. Больше всего российские геймеры играли в Cyberpunk 2077 на PlayStation. Как и в случае с играми серии «Ведьмак», фанаты игровой вселенной охотно приобретают на маркетплейсе бандлы «приставка + игра», кружки, фигурки, брендированные аксессуары.

Напомним, игра Cyberpunk 2077 вышла чуть больше двух лет назад — 10 декабря 2020 года. Тогда проект сообщество раскритиковало, многие называли его недоработанным, а другие и вовсе озвучивали мысли, что его стоило бы отменить.