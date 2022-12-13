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12 минут назад

Блогер MrBeast и Epic Games отказались выплачивать денежные призы геймерам из России

Газета.Ru

Американец Джимми «MrBeast» Дональдсон, самый популярный блогер на YouTube, разыграет миллион долларов в игре Fortnite, однако геймеры из России не смогут получить денежные призы. Такая информация содержится в правилах совместного конкурса блогера и компании Epic Games.

Россиян лишили денежных призов в конкурсе самого популярного в мире блогера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Если вы проживаете в Турции или России, вы соглашаетесь (если вы несовершеннолетний, согласие дает ваш родитель или законный опекун), что вы не можете получить денежные призы по итогам события или претендовать на них», — говорится в условиях четвертой главы онлайн-игры Fortnite.

В правилах Россия и Турция указываются, как «регион, в котором нельзя получить призы». Согласно правилам, если игрок наберет больше всех очков, но проживает в России, то он не получит главный приз. В таком случае приз уйдет геймеру с меньшим числом очков, но который проживает в «разрешенной» стране.

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