Россиян лишили денежных призов в конкурсе самого популярного в мире блогера

Американец Джимми «MrBeast» Дональдсон, самый популярный блогер на YouTube, разыграет миллион долларов в игре Fortnite, однако геймеры из России не смогут получить денежные призы. Такая информация содержится в правилах совместного конкурса блогера и компании Epic Games.

«Если вы проживаете в Турции или России, вы соглашаетесь (если вы несовершеннолетний, согласие дает ваш родитель или законный опекун), что вы не можете получить денежные призы по итогам события или претендовать на них», — говорится в условиях четвертой главы онлайн-игры Fortnite.

В правилах Россия и Турция указываются, как «регион, в котором нельзя получить призы». Согласно правилам, если игрок наберет больше всех очков, но проживает в России, то он не получит главный приз. В таком случае приз уйдет геймеру с меньшим числом очков, но который проживает в «разрешенной» стране.