Датамайнер раскрыл вероятные детали нового события в Battlefield 2042

Датамайнер Temporyal разворошил файлы мультиплеерного шутера Battlefield 2042 и обнаружил в них вероятные подробности нового события, получившего название Battle of Nordvik.
В рамках мероприятия в игре появятся новые облики для персонажей, косметические предметы и даже временные режимы. Последних будет три, каждому из них выделят не более семи дней.
Первая неделя: Conquest Assault. Возвращение режима, в котором российские войска попытаются получить контроль над регионом Spearhead.
Вторая неделя: Retribution. Группировка Nordvik Control Crops планирует операцию возмездия в режимах «Прорыв» и «Штурм».
Третья неделя: Breakthrough Chaos. Финальная неделя битвы за Нордвик. Войска США при поддержке бойцов ЧВК сражаются против сил России и полка «Чёрная буря» за освобождение Нордвика.
Ранее о новом событии в Battlefield 2042 сообщал журналист Том Хендерсон. По словам инсайдера, его анонс может состояться уже 15 декабря.