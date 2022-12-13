Датамайнер раскрыл вероятные детали нового события в Battlefield 2042

Датамайнер Temporyal разворошил файлы мультиплеерного шутера Battlefield 2042 и обнаружил в них вероятные подробности нового события, получившего название Battle of Nordvik.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В рамках мероприятия в игре появятся новые облики для персонажей, косметические предметы и даже временные режимы. Последних будет три, каждому из них выделят не более семи дней.

Первая неделя: Conquest Assault. Возвращение режима, в котором российские войска попытаются получить контроль над регионом Spearhead.

Вторая неделя: Retribution. Группировка Nordvik Control Crops планирует операцию возмездия в режимах «Прорыв» и «Штурм».

Третья неделя: Breakthrough Chaos. Финальная неделя битвы за Нордвик. Войска США при поддержке бойцов ЧВК сражаются против сил России и полка «Чёрная буря» за освобождение Нордвика.