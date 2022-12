От POSTAL 4 до переиздания Blade Runner: 10 худших игр года по версии Metacritic

Плохих игр выходит гораздо больше, чем хороших, однако очень плохие игры — это сравнительно редкое явление, которое нечасто выбирается за пределы архивов Steam. Агрегатор Metacritic подготовил официальный список 10 худших игр 2022 года по мнению журналистов.

Blade Runner: Enhanced Edition — 52 балла

Студия Nightdive известна качественными ремастерами старых игр: от Blood и Turok до PowerSlave и System Shock 2. Однако переиздание Blade Runner разочаровало как критиков, так и поклонников оригинала, которые жаловались на новую графику, выглядевшую хуже старой, и бесчисленное множество багов. Неофициальный порт игры на ScummVM так и остается лучшим способом приобщиться к классике point-and-click приключений.

Kamiwaza: Way of the Thief — 52 балла

Переиздание самурайского стелс-экшена 2006 года о воришке, выживающем в средневековой Японии, получило весьма смешанные отзывы. Исторический прецедент получился интересным, но сама игра, мягко говоря, неважно состарилась в плане механик: от Kamiwaza сложно получать ностальгическое удовольствие.

The Waylanders — 51 балл

The Waylanders — амбициозная RPG от испанской студии Gato, которая вышла благодаря поддержке вкладчиков на Kickstarter. Сами авторы называли Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate главными источниками вдохновения, но, к сожалению, проект даже близко не дотянулся до этой высокой планки. Релизный билд получился странно сбалансированным и весьма забагованным — таким он и остается по сей день.

The Last Oricru — 50 баллов

Жанр soulslike — кладезь посредственных игр, и The Last Oricru собрала полный комплект характерных проблем: от плохого сценария до неотзывчивого управления, недостатка контента и плохого баланса сложности. Критик Джим Стерлинг даже назвал проект «шедевром плохого геймдизайна».

Zorro: The Chronicles — 49 баллов

Zorro: The Chronicles разработана по мотивам одноименного детского мультсериала, но плачевное качество игры и обилие багов сложно простить даже со скидкой на малолетнюю аудиторию. Она слишком легкая, ничем не примечательная и чудовищно однообразная.

LEGO Brawls — 46 баллов

Слава Super Smash Bros. не дает покоя крупным компаниям: каждая хочет сделать собственный аналог со своими лицензированными персонажами. И если MultiVersus от DC Comics не разочаровал, то LEGO Brawl очевидно выпущена для галочки. На секунду, это вообще порт мобильной игры, за который просят отдельный ценник.

XEL — 43 балла

Трехмерный платформер в открытом мире, который смешивает элементы фэнтези и научной фантастики… XEL можно похвалить за визуальный дизайн и сюжет, но проекту критически не хватило полировки: технические проблемы разной степени тяжести похоронили проект.

Babylon’s Fall — 41 балл

Babylon’s Fall — вне сомнений самый крупный провал 2022 года. Оригинальная IP от PlatinumGames (Bayonetta, Metal Gear Rising) попыталась объединить фэнтезийную RPG и динамичные сражения, характерные для многих проектов студии, однако рецензенты разгромили игру по всем фронтам. Издатель Square Enix прекратит поддержку проекта уже в конце февраля 2023 года.

CrossfireX — 38 баллов

CrossfireX получила почетный титул самого неудачного эксклюзива для Xbox Series X. Новый выпуск 15-летней шутерной франшизы привлекал внимание тем, что сценарием и построением мира игры занималась Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control) — команда даже проработала одиночную кампанию. Но в итоге проект оказался ленивым, низкокачественным и чрезвычайно жадным.

POSTAL 4: No Regerts — 30 баллов

После феерически провальной POSTAL 3 создатели франшизы из студии Running With Scissors решили взяться за дело лично… И показали, как на самом деле надо делать плохие игры. Кривые, несмешные, отвратительно работающие и мерзкие. Правда, даже сами разработчики заранее предупреждали, что именно этого они и добивались.