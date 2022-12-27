От POSTAL 4 до переиздания Blade Runner: 10 худших игр года по версии Metacritic

Плохих игр выходит гораздо больше, чем хороших, однако очень плохие игры — это сравнительно редкое явление, которое нечасто выбирается за пределы архивов Steam. Агрегатор Metacritic подготовил официальный список 10 худших игр 2022 года по мнению журналистов.
Студия Nightdive известна качественными ремастерами старых игр: от Blood и Turok до PowerSlave и System Shock 2. Однако переиздание Blade Runner разочаровало как критиков, так и поклонников оригинала, которые жаловались на новую графику, выглядевшую хуже старой, и бесчисленное множество багов. Неофициальный порт игры на ScummVM так и остается лучшим способом приобщиться к классике point-and-click приключений.
Переиздание самурайского стелс-экшена 2006 года о воришке, выживающем в средневековой Японии, получило весьма смешанные отзывы. Исторический прецедент получился интересным, но сама игра, мягко говоря, неважно состарилась в плане механик: от Kamiwaza сложно получать ностальгическое удовольствие.
The Waylanders — амбициозная RPG от испанской студии Gato, которая вышла благодаря поддержке вкладчиков на Kickstarter. Сами авторы называли Dragon Age: Origins и Baldur’s Gate главными источниками вдохновения, но, к сожалению, проект даже близко не дотянулся до этой высокой планки. Релизный билд получился странно сбалансированным и весьма забагованным — таким он и остается по сей день.
Жанр soulslike — кладезь посредственных игр, и The Last Oricru собрала полный комплект характерных проблем: от плохого сценария до неотзывчивого управления, недостатка контента и плохого баланса сложности. Критик Джим Стерлинг даже назвал проект «шедевром плохого геймдизайна».
Zorro: The Chronicles разработана по мотивам одноименного детского мультсериала, но плачевное качество игры и обилие багов сложно простить даже со скидкой на малолетнюю аудиторию. Она слишком легкая, ничем не примечательная и чудовищно однообразная.
Слава Super Smash Bros. не дает покоя крупным компаниям: каждая хочет сделать собственный аналог со своими лицензированными персонажами. И если MultiVersus от DC Comics не разочаровал, то LEGO Brawl очевидно выпущена для галочки. На секунду, это вообще порт мобильной игры, за который просят отдельный ценник.
Трехмерный платформер в открытом мире, который смешивает элементы фэнтези и научной фантастики… XEL можно похвалить за визуальный дизайн и сюжет, но проекту критически не хватило полировки: технические проблемы разной степени тяжести похоронили проект.
Babylon’s Fall — вне сомнений самый крупный провал 2022 года. Оригинальная IP от PlatinumGames (Bayonetta, Metal Gear Rising) попыталась объединить фэнтезийную RPG и динамичные сражения, характерные для многих проектов студии, однако рецензенты разгромили игру по всем фронтам. Издатель Square Enix прекратит поддержку проекта уже в конце февраля 2023 года.
CrossfireX получила почетный титул самого неудачного эксклюзива для Xbox Series X. Новый выпуск 15-летней шутерной франшизы привлекал внимание тем, что сценарием и построением мира игры занималась Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Control) — команда даже проработала одиночную кампанию. Но в итоге проект оказался ленивым, низкокачественным и чрезвычайно жадным.
После феерически провальной POSTAL 3 создатели франшизы из студии Running With Scissors решили взяться за дело лично… И показали, как на самом деле надо делать плохие игры. Кривые, несмешные, отвратительно работающие и мерзкие. Правда, даже сами разработчики заранее предупреждали, что именно этого они и добивались.