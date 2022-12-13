Названа худшая игра 2022 года

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из 10 худших игр 2022 года. Согласно публикации на сайте, худшим проектом была определена Postal 4: No Regerts.

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Postal 4 набрала 30 баллов на основе 18 обзоров, из которых всего один нейтральный, все остальные — отрицательные. Четвертая номерная часть является прямым сюжетным сиквелом Postal 2. Игра в версии для ПК, проигнорировавшая события третьей части, вышла 20 апреля 2022 года. Ее раскритиковали за многочисленные технические проблемы, отсутствие интерактива в открытом мире и плоский юмор главного героя.

В тройку худших также вошли шутер от первого лица CrossfireX для Xbox Series X (38 баллов) и ролевая игра Babylon's Fall для PS5 от японской студии PlatinumGames (41 балл).

Также в список попали такие игры, как XEL для Nintendo Switch (43 балла), LEGO Brawls для PS5 (46 баллов), Zorro The Chronicles для PS5 (49 баллов), The Last Oricru для Xbox Series X (50 баллов), The Waylanders для ПК (51 балл), Kamiwaza: The Way of the Thief для PS4 (52 балла) и Blade Runner: Enhanced Edition для Nintendo Switch (52 балла).