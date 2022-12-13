В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
36 минут назад

Агрегатор рецензий Metacritic определил, что худшей игрой 2022 года стала Postal 4

Газета.Ruиещё 1

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал список из 10 худших игр 2022 года. Согласно публикации на сайте, худшим проектом была определена Postal 4: No Regerts.

Названа худшая игра 2022 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Postal 4 набрала 30 баллов на основе 18 обзоров, из которых всего один нейтральный, все остальные — отрицательные. Четвертая номерная часть является прямым сюжетным сиквелом Postal 2. Игра в версии для ПК, проигнорировавшая события третьей части, вышла 20 апреля 2022 года. Ее раскритиковали за многочисленные технические проблемы, отсутствие интерактива в открытом мире и плоский юмор главного героя.

В тройку худших также вошли шутер от первого лица CrossfireX для Xbox Series X (38 баллов) и ролевая игра Babylon's Fall для PS5 от японской студии PlatinumGames (41 балл).

Также в список попали такие игры, как XEL для Nintendo Switch (43 балла), LEGO Brawls для PS5 (46 баллов), Zorro The Chronicles для PS5 (49 баллов), The Last Oricru для Xbox Series X (50 баллов), The Waylanders для ПК (51 балл), Kamiwaza: The Way of the Thief для PS4 (52 балла) и Blade Runner: Enhanced Edition для Nintendo Switch (52 балла).

Отмечается, что для попадания в топ-10 игре нужно было иметь минимум семь рецензий от профильных изданий. При этом в оценке каждого проекта учитывались только версии для конкретных платформ.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители