Горячий косплей по «Уэнсдей», «Человеку-бензопиле», «Ведьмаку», MGS 5 и World of Warcraft

В нашей сегодняшней подборке классные образы из актуальных произведений, а также классические перевоплощения в персонажей из культовых вселенных.

1/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay Фото: Чемпионат.com 3/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay Фото: Чемпионат.com 4/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay Фото: Чемпионат.com 6/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 7/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 9/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 10/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 12/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 13/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 15/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 16/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA Фото: Чемпионат.com 18/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA Фото: Чемпионат.com 19/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 20/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA Фото: Чемпионат.com 21/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 22/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 23/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 24/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 25/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com

«Уэнсдей»

Сериал по «Семейке Аддамс» стал мировым хитом всего за несколько дней, поэтому косплеерши просто не могли пройти мимо образа Уэнсдей. Diaphora_cosplay показала свой косплей на девушку, который вышел несколько откровеннее того, за чем наблюдали зрители.

«Ведьмак 3»

В это сложно поверить, но уже через пару дней выйдет обновлённая версия «Ведьмака 3»! StormbornCat и Velveteen Velours представили образы Трисс Меригольд и Филиппы Эйльхарт, которые сперва враждуют, а затем мирятся. Фото: Кристина Бородкина.

«Человек-бензопила»

Нашумевшее аниме продолжает покорять сердца косплеерш. Мария Мазакова представила образ Пауэр в российских реалиях — получилось довольно атмосферно. Фото: KIRA.

World of Warcraft

Совсем недавно состоялся релиз World of Warcraft: Dragonflight, который как будто бы прошёл незамеченным. Aneli показал косплей на Изеру, правительницу Изумрудного сна. Фото: VESANIA.

Metal Gear Solid 5