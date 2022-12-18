В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
57 минут назад

Горячий косплей по «Уэнсдей», «Человеку-бензопиле», «Ведьмаку», MGS 5 и World of Warcraft

Чемпионат.com

В нашей сегодняшней подборке классные образы из актуальных произведений, а также классические перевоплощения в персонажей из культовых вселенных.

1/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay
Фото: Чемпионат.com
3/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay
Фото: Чемпионат.com
4/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/25 Косплей «Уэнсдей», модель Diaphora_cosplay
Фото: Чемпионат.com
6/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
7/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
9/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
10/25 Косплей «Ведьмак 3», модели StormbornCat и Velveteen Velours, фотограф Кристина Бородкина
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
12/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
13/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
14/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
15/25 Косплей «Человек-бензопила», модель Мария Мазакова, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
16/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
17/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA
Фото: Чемпионат.com
18/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA
Фото: Чемпионат.com
19/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
20/25 Косплей World of Warcraft, модель Aneli, фотограф VESANIA
Фото: Чемпионат.com
21/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
22/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
23/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
24/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
25/25 Косплей Metal Gear Solid 5, модель Frau_Haku, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com

«Уэнсдей»

Сериал по «Семейке Аддамс» стал мировым хитом всего за несколько дней, поэтому косплеерши просто не могли пройти мимо образа Уэнсдей. Diaphora_cosplay показала свой косплей на девушку, который вышел несколько откровеннее того, за чем наблюдали зрители.

«Ведьмак 3»

В это сложно поверить, но уже через пару дней выйдет обновлённая версия «Ведьмака 3»! StormbornCat и Velveteen Velours представили образы Трисс Меригольд и Филиппы Эйльхарт, которые сперва враждуют, а затем мирятся. Фото: Кристина Бородкина.

«Человек-бензопила»

Нашумевшее аниме продолжает покорять сердца косплеерш. Мария Мазакова представила образ Пауэр в российских реалиях — получилось довольно атмосферно. Фото: KIRA.

World of Warcraft

Совсем недавно состоялся релиз World of Warcraft: Dragonflight, который как будто бы прошёл незамеченным. Aneli показал косплей на Изеру, правительницу Изумрудного сна. Фото: VESANIA.

Metal Gear Solid 5

Frau_Haku продолжает радовать нас крутыми и атмосферными сетами по вселенной MGS Хидео Кодзимы. В этот раз девушка предстала в образе Молчуньи из пятой части серии. Фото: KIRA.

Игры,Фото,Хидео Кодзима,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители