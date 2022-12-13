Уникальную RTX 4090 продали за 830 тысяч рублей

Незадолго до анонса новых видеокарт RTX 4090 и 4080 известная компания-производитель EVGA объявила о прекращении сотрудничества с NVIDIA. Фирма полностью ушла с рынка видеокарт и сосредоточилась на других компонентах ПК.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Образец видеокарты RTX 4090 FTW3 от EVGA Однако еще до ухода EVGA изготовила несколько инженерных образцов карты RTX 4090. Некоторые из этих прототипов были переданы популярным авторам на YouTube, тесно сотрудничающим с компанией. Впрочем, у EVGA еще осталось несколько карт, и одна из них оказалась на eBay. Компания выставила NVIDIA GeForce RTX 4090 на аукцион, а вырученные средства планировала передать на благотворительность для больных детей.

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