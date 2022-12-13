В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
47 минут назад

Самую дорогую видеокарту RTX 4090 продали за 830 тысяч рублей

Cq.ru

Незадолго до анонса новых видеокарт RTX 4090 и 4080 известная компания-производитель EVGA объявила о прекращении сотрудничества с NVIDIA. Фирма полностью ушла с рынка видеокарт и сосредоточилась на других компонентах ПК.

Уникальную RTX 4090 продали за 830 тысяч рублей
Фото: NVIDIA NVIDIA

Образец видеокарты RTX 4090 FTW3 от EVGA Однако еще до ухода EVGA изготовила несколько инженерных образцов карты RTX 4090. Некоторые из этих прототипов были переданы популярным авторам на YouTube, тесно сотрудничающим с компанией. Впрочем, у EVGA еще осталось несколько карт, и одна из них оказалась на eBay. Компания выставила NVIDIA GeForce RTX 4090 на аукцион, а вырученные средства планировала передать на благотворительность для больных детей.

EVGA

Через несколько дней торгов карта была продана. Анонимный покупатель отдал за уникальную версию RTX 4090 $ 13 000 или 830 тысяч рублей. Для сравнения рекомендуемая цена топовой карты составляет $ 1 600 или чуть более 101 000 рублей. Не исключено, что в будущем коллекционер сможет перепродать флагманскую видеокарту гораздо дороже, поскольку EVGA не планирует возобновлять сотрудничество с NVIDIA.

Игры,eBay,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители