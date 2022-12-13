Для GTA Online вышло крупное обновление

Для GTA Online вышло обновление Drug Wars, в котором добавляют новые миссии, транспорт, технические улучшения и так далее.Rockstar ещё не выпустила релизный трейлер новинки, но пользователи сети уже получили доступ к свежей порции контента. В этом обновлении с двумя сюжетными главами (6 миссий) игроки должны будут организовывать продажу психоделических веществ в Лос-Сантосе.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Им нужно помочь в этом деле Нервному Рону, занимаясь развитием собственной лаборатории по производству подобных «товаров». А ещё в игру ранее обещали добавить новые мировые события, задания Contact, автомобиль Declasse Tahoma Coupe и многое другое.