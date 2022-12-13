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46 минут назад

Для GTA Online вышло обновление Drug Wars с новыми миссиями и улучшениями

Игромания.руиещё 1

Для GTA Online вышло обновление Drug Wars, в котором добавляют новые миссии, транспорт, технические улучшения и так далее.Rockstar ещё не выпустила релизный трейлер новинки, но пользователи сети уже получили доступ к свежей порции контента. В этом обновлении с двумя сюжетными главами (6 миссий) игроки должны будут организовывать продажу психоделических веществ в Лос-Сантосе.

Для GTA Online вышло крупное обновление
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Им нужно помочь в этом деле Нервному Рону, занимаясь развитием собственной лаборатории по производству подобных «товаров». А ещё в игру ранее обещали добавить новые мировые события, задания Contact, автомобиль Declasse Tahoma Coupe и многое другое.

Кроме того, на PS5 и Xbox Series X включили поддержку отражений с трассировкой лучей — причём все эти нововведения стали лишь первой частью масштабного дополнения. Его размер составляет 5,37 ГБ на PS5, 13,18 ГБ на Xbox и около 3 ГБ на PC.

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