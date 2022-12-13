В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
43 минуты назад

Покупатели Atomic Heart на PC получат доступ к VK Play Cloud на пять часов

Игромания.руиещё 1

Авторы боевика Atomic Heart сообщили, что все покупатели проекта на PC из России и СНГ получат доступ к VK Play Cloud на пять часов.

Покупатели Atomic Heart на PC получат приятный подарок
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При желании пользователи смогут продлить подписку на облачный сервис после завершения пробного периода. Предложение нацелено на тех игроков, чьи PC «пока не соответствуют системным требованиям» новинки.

Сама Atomic Heart, как стало известно ранее, станет эксклюзивом площадки VK Play в России и СНГ — приобрести её через Steam не получится. Причём у VK Play, кстати, запустили тематический раздел «ВКлючайся в игру».

Ещё недавно сама игра получила свежий трейлер в рамках The Game Awards, а ранее появилось превью портала IGN по проекту. Самостоятельно попробовать новинку недавно удалось и редакции «Игромании».

Релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года для PlayStation, PC и Xbox, причём игра войдёт и в подписку Game Pass.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители