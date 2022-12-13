Покупатели Atomic Heart на PC получат приятный подарок

Авторы боевика Atomic Heart сообщили, что все покупатели проекта на PC из России и СНГ получат доступ к VK Play Cloud на пять часов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

При желании пользователи смогут продлить подписку на облачный сервис после завершения пробного периода. Предложение нацелено на тех игроков, чьи PC «пока не соответствуют системным требованиям» новинки.

Сама Atomic Heart, как стало известно ранее, станет эксклюзивом площадки VK Play в России и СНГ — приобрести её через Steam не получится. Причём у VK Play, кстати, запустили тематический раздел «ВКлючайся в игру».

Ещё недавно сама игра получила свежий трейлер в рамках The Game Awards, а ранее появилось превью портала IGN по проекту. Самостоятельно попробовать новинку недавно удалось и редакции «Игромании».