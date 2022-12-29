Календарь игр на 2023 год: игры, в которые мы точно будем играть. Часть 2

Недавно мы уже рассказывали о самых ожидаемых играх 2023 года, но тогда мы включили в подборку только те проекты, что уже получили даты релиза — не важно, перенесут их или нет. Пришло время поговорить о релизах, которые пока на подтверждены, но, согласно издателям и разработчикам, должны выйти в срок!

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

Alan Wake 2

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Об Alan Wake 2 пока известно только то, что она находится в разработке и якобы станет дебютом студии Remedy в жанре survival horror. Оригинальная игра была скорее мистическим триллером, нежели ужастиком: видимо, в этот раз авторы планируют сделать больший акцент на менеджменте ресурсов и напряжении. Подробностей о том, с чем измученному писателю предстоит столкнуться в сиквеле, нет.

Remedy Entertainment

Final Fantasy VII Rebirth

В финале Final Fantasy VII Remake Клауд, Тифа, Баррет и Айрис изменили события канона, и вторая глава перезапущенной «семерки» покажет последствия. Rebirth выпустит главных героев за пределы индустриального Мидгара в огромный мир, который скрывает не меньше секретов, чем город в первой части. Другой информации о сюжете пока нет, хотя поклонники оригинальной игры и так могут примерно догадаться, что ждет персонажей в продолжении.

Square Enix

Lies of P

Lies of P покорила Интернет в рекордные сроки: уже после премьерного трейлера геймеры горячо заинтересовались пересказом истории Пиноккио в духе Bloodborne. Отчаянной марионетке предстоит найти своего создателя, мастера Джепетто, в павшем викторианском городе, и стать человеком. На данный момент игра местами выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но ранние отзывы и геймплейные ролики вселяют надежду, что Lies of P не разочарует.

NEOWIZ

Starfield

Starfield не нуждается в представлении: первый оригинальный проект Bethesda, ради которого подвинули разработку The Elder Scrolls VI, наконец выйдет в 2023 году. Премьера геймплейного трейлера немного пошатнула хайп, т.к. публика заметила, что разработчики делают, по сути, ту же самую игру, что и всегда — только теперь в антураже научной фантастики. Правда, скепсис не мешает проекту быть одним из самых горячо ожидаемых релизов следующего года.

Bethesda Softworks

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Первая Space Marine — практически единственный (неплохой) шутер во вселенной Warhammer 40,000. После того, как Relic Entertainment потеряла интерес к сеттингу на фоне провала Dawn of War III, многие были уверены, что Space Marine также обречена, но нет: права на разработку подхватила студия Saber Interactive, наиболее известная по дилогии зомби-шутеров World War Z. Разработчики знают, как сделать массовые побоища против орд монстров зрелищными, и этот опыт наверняка хорошо скажется на Space Marine 2.

Focus Entertainment

Minecraft Legends

Minecraft уже пытались превратить в интерактивный фильм и полноценный dungeon crawler — теперь пришла пора перенести квадратное очарование игры в формат стратегии. Пиглины прорвали барьер между мирами: только игрок способен сдержать их вторжение и защитить бескрайние зеленые просторы от демонической порчи. Опять же, на фоне Minecraft Dungeons от Minecraft Legends сложно ждать великих свершений, но первые отзывы журналистов оказались сдержанно положительными.

Xbox Game Studios

Redfall

Arkane Studios продолжает экспериментировать. Deathloop, завязанная на механику временных петель, получила блистательные отзывы критиков — и теперь команда вновь решила попробовать себя в чем-то новом. Redfall будет кооперативным экшеном о горстке выживших, застрявших на островке в провинциальной Америке во время солнечного затмения. Четырем героям предстоит отбить город из лап вампиров якобы в лучших традициях Dishonored и Prey: каждая задача имеет несколько способов решения, каждый персонаж имеет уникальные навыки и возможности.

Bethesda Softworks

Assassin’s Creed: Mirage

После многих лет странствий серия Assassin’s Creed возвращается в начало своего пути — на восток. Mirage расскажет историю Басима (второстепенного героя Valhalla) и его приключений в Багдаде IX века. Кроме главного героя и места действия об игре пока ничего не известно, но интересно посмотреть, решится ли Ubisoft в очередной раз перестроить геймплейную формулу. Valhalla закончила «ролевой» цикл серии, начавшийся в Origin — возможно, Mirage начнет следующий.

Ubisoft

Homeworld 3

Жанр RTS уже давно переживает не лучшие времена: все меньше геймеров интересуются стратегиями в реальном времени, и все меньше студий готовы разрабатывать их, рискуя финансовым благополучием. На этом фоне перспективы Homeworld 3 выглядят в равной степени как хорошими, так и сомнительными. Полномасштабные битвы в трехмерном космосе — крайне интригующее, но специфическое занятие, которое придется по вкусу не всем. Тем не менее, за давних поклонников серии нельзя не порадоваться.

Gearbox Publishing

REPLACED

Наконец, REPLACED — пожалуй, самый таинственный проект из ожидаемых. 2,5-мерный платформер от белорусской Sad Cat Studios может похвастать душераздирающе красивым пиксель-артом и визуальным стилем, однако о самой игре практически ничего неизвестно. Разработчики обещают лихо закрученный сюжет в духе нуарного киберпанка, динамичные сражения и интригующий сюжет — остается лишь надеяться, что команда сдержит слово.