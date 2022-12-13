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1 час назад

Появились первые обзоры на видеокарты RX 7900 XTX и RX 7900 XT

Игромания.ру

Новые видеокарты Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT на архитектуре RDNA 3 от AMD появятся в продаже уже завтра. Накануне их выхода журналисты поделились первыми впечатлениями.

У AMD опять почти получилось: первые обзоры на RX 7900 XTX и RX 7900 XT
Фото: Игромания.руИгромания.ру

RX 7900 XTX может составить конкуренцию модели GeForce RTX 4080. И новинка AMD показывает хороший результат, однако в проектах с трассировкой лучей значительно уступает. RX 7900 XT тоже показывает себя хорошо, и она, как пишет Playground, является аналогом GeForce RTX 3090 Ti.

Правда, рекомендованный ценник у продуктов AMD значительно ниже: RX 7900 XTX и RX 7900 XT обойдутся в 900 и 1000 долларов соответственно. Напомним, старшая версия поддерживает 24 ГБ GDDR-6 памяти, а младшая — 20 ГБ.

При этом 5-нм RDNA 3 чипы, установленные в этих картах, будут первыми новинками для потребителей, где используют чиплеты (вычислительные блоки, соединённые интерфейсом).

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