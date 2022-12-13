За шесть дней стратегия Dwarf Fortress заработала миллионы долларов

Создатели Dwarf Fortress стали миллионерами! Всего за шесть дней продаж в Steam стратегия заработала 9 млн долларов и разошлась тиражом в 300 тыс копий.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сумма в 9 млн долларов ещё не учитывает 30% доли Valve. С учётом комиссии получается, что разработчики из Bay 12 Games заработали 6 млн долларов — и для них это действительно большие деньги. При этом можно смело заявить, что тираж игры и заработок её авторов продолжат расти.

Разработчики напомнили, что работали над Dwarf Fortress на протяжении 20 лет, поэтому если разделить 9 млн на эти годы, то получится «нормальный диапазон зарплат технических специалистов».

Они также пошутили, что надёжным способом экономии для них стала стратегия, согласно которой они ничего не продавали все эти 20 лет, а затем выставили на продажу всё и сразу. Напомним, что изначально Dwarf Fortress распространялась бесплатно на сайте разработчиков и на площадке itch.io. А релиз в Steam команда запланировала в 2019 году, чтобы обеспечить себя медицинским обслуживанием.