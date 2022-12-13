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10 минут назад

За шесть дней в Steam стратегия Dwarf Fortress заработала&nbsp;9 млн долларов

Игромания.ру

Создатели Dwarf Fortress стали миллионерами! Всего за шесть дней продаж в Steam стратегия заработала 9 млн долларов и разошлась тиражом в 300 тыс копий.

За шесть дней стратегия Dwarf Fortress заработала миллионы долларов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сумма в 9 млн долларов ещё не учитывает 30% доли Valve. С учётом комиссии получается, что разработчики из Bay 12 Games заработали 6 млн долларов — и для них это действительно большие деньги. При этом можно смело заявить, что тираж игры и заработок её авторов продолжат расти.

Разработчики напомнили, что работали над Dwarf Fortress на протяжении 20 лет, поэтому если разделить 9 млн на эти годы, то получится «нормальный диапазон зарплат технических специалистов».

Они также пошутили, что надёжным способом экономии для них стала стратегия, согласно которой они ничего не продавали все эти 20 лет, а затем выставили на продажу всё и сразу. Напомним, что изначально Dwarf Fortress распространялась бесплатно на сайте разработчиков и на площадке itch.io. А релиз в Steam команда запланировала в 2019 году, чтобы обеспечить себя медицинским обслуживанием.

На Dwarf Fortress 2 у разработчиков нет планов. Похоже, что они готовы заниматься одной и той же игрой до конца своей жизни.Напомним, что всего за сутки Steam-версия Dwarf Fortress выполнила план продаж на два месяца, разойдясь тиражом в 160 тыс копий. Через шесть дней её добавили в желаемой миллион раз.Кстати, на старте Dwarf Fortress продавалась за 1100 руб, но издатель решил пойти на уступки и понизил региональные цены, поменяв ценник на 810 руб.

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