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11 минут назад

В GOG бесплатно раздают Ghost of a Tale — забрать игру можно и в России

Игромания.ру

В магазине GOG проходит бесплатная раздача Ghost of a Tale, приключенческого ролевого стелс-экшена про мышонка-менестреля, который должен найти свою возлюбленную.

В GOG бесплатно раздают игру, которую можно забрать в России
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игру можно забрать и в России — для этого сначала нужно авторизироваться на сайте, а затем перейти по ссылке. После этого на почту должно прийти письмо с оповещением о «покупке». Забрать Ghost of a Tale в свою библиотеку можно до 15 декабря 17:00 МСК.

Раздачу приурочили к зимней распродаже GOG, которая уже стартовала и продлится до 2 января 2023 года. Магазин предлагает более 4500 предложений со скидками до 90%, однако из России, напомним, совершать покупки там пока нельзя. Зато в рамках распродажи GOG обещает ещё пять дополнительных раздач игр и другие сюрпризы.

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