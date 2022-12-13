В GOG бесплатно раздают игру, которую можно забрать в России

В магазине GOG проходит бесплатная раздача Ghost of a Tale, приключенческого ролевого стелс-экшена про мышонка-менестреля, который должен найти свою возлюбленную.
Игру можно забрать и в России — для этого сначала нужно авторизироваться на сайте, а затем перейти по ссылке. После этого на почту должно прийти письмо с оповещением о «покупке». Забрать Ghost of a Tale в свою библиотеку можно до 15 декабря 17:00 МСК.
Раздачу приурочили к зимней распродаже GOG, которая уже стартовала и продлится до 2 января 2023 года. Магазин предлагает более 4500 предложений со скидками до 90%, однако из России, напомним, совершать покупки там пока нельзя. Зато в рамках распродажи GOG обещает ещё пять дополнительных раздач игр и другие сюрпризы.