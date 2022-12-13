В GOG бесплатно раздают игру, которую можно забрать в России

В магазине GOG проходит бесплатная раздача Ghost of a Tale, приключенческого ролевого стелс-экшена про мышонка-менестреля, который должен найти свою возлюбленную.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игру можно забрать и в России — для этого сначала нужно авторизироваться на сайте, а затем перейти по ссылке. После этого на почту должно прийти письмо с оповещением о «покупке». Забрать Ghost of a Tale в свою библиотеку можно до 15 декабря 17:00 МСК.