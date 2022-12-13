DOOM запустили на ёлочной игрушке

Соревнование по портированию DOOM на самые неожиданные устройства продолжается. На этот раз у нас тематическая предновогодняя история.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Автор YouTube-канала Sprite_tm запустил легендарный шутер на… ёлочной игрушке в виде миниатюрного IBM PC. Причём если очень сильно постараться, то на такой «сборке» вполне даже можно пройти игру — картинка вполне «читабельна».

По словам энтузиаста, внутри игрушки размещён микроконтроллер ESP32-C3, а диагональ экрана устройства — 0,96 дюйма. Из интересного он также рассказал, что использовал не оригинальную версию DOOM, а порт игры на архитектуру RISC.