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1 час назад

Дед Мороз одобрит: DOOM запустили на ёлочной игрушке

Ferra.ru

Соревнование по портированию DOOM на самые неожиданные устройства продолжается. На этот раз у нас тематическая предновогодняя история.

DOOM запустили на ёлочной игрушке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор YouTube-канала Sprite_tm запустил легендарный шутер на… ёлочной игрушке в виде миниатюрного IBM PC. Причём если очень сильно постараться, то на такой «сборке» вполне даже можно пройти игру — картинка вполне «читабельна».

По словам энтузиаста, внутри игрушки размещён микроконтроллер ESP32-C3, а диагональ экрана устройства — 0,96 дюйма. Из интересного он также рассказал, что использовал не оригинальную версию DOOM, а порт игры на архитектуру RISC.

Отдельно стоит отметить, что Sprite_tm опубликовал в открытом доступе все чертежи игрушки. С ними можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Игры,IBM,
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